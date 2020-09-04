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Студент МГЛУ: Заблокировать входы и не пускать чужаков на территорию университета

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  • 4.09.2020, 17:12
  • 5,384
Студент МГЛУ: Заблокировать входы и не пускать чужаков на территорию университета

Студенты могут брать пример с жителей спальных районов Минска.

- Посмотрите, как защищают свои права наши коллеги в других странах. Рано или поздно нам к этому придется придти, - пишет телеграм-каналу «Баста» студент МГЛУ. - Чем раньше - тем лучше.

Университет, общага - это наша территория, мы на ней ориентируемся очень хорошо, лучше, чем ОМОН. Они-то "университетов не кончали". Нужно использовать это преимущество также, как используют его жители Минска в своих спальных районах. Нужно запираться в университете, вывешивать плакаты со своими лозунгами из окон, включать громко наши речевки и музыку через колонки.

Пришел ОМОН - сообщили - свернулись. Ушел ОМОН - начали протест заново.

А еще лучше - заблокировать входы и не пускать чужаков на нашу территорию.

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