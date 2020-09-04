закрыть
4 сентября 2020, пятница, 19:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВОЗ: Массовая вакцинация против коронавируса ожидается не раньше середины 2021 года

2
  • 4.09.2020, 17:24
  • 1,684
ВОЗ: Массовая вакцинация против коронавируса ожидается не раньше середины 2021 года

Всемирная организация здравоохранения должна сначала убедиться, что вакцина против коронавируса достаточно безопасна и эффективна.

Массовая вакцинация против коронавирусной болезни COVID-19 ожидается не ранее середины 2021 года. Такой прогноз сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters (перевод — liga.net).

"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года<…> Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", — сказала она о вакцинах, которые проходят клинические испытания на людях.

Она подчеркнула, что все данные испытаний должны быть опубликованы и сопоставлены между собой. Она не назвала вакцины-кандидата, но заявила, что в ходе испытаний многие люди уже сделали прививку, но ВОЗ пока так и не знает, действует ли она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Большая игра с миллиардными ставками
Большая игра с миллиардными ставками Владислав Иноземцев
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко