Журналистов, которые три дня провели на Окрестина, освободили

Журналистов, которые три дня провели на Окрестина, освободили3
- 4.09.2020, 17:44
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Сегодня их судили.
1 сентября шесть журналистов, работавших на акции, были задержаны для проверки документов, однако в РУВД на них составили протоколы за участие в «несанкционированном шествии». Показания против них давали люди в масках и балаклавах, их имена были изменены. Решение суда по делам корреспондентов tut.by Алексея Судникова и
Журналистов встречают коллеги, родные и друзья — всего человек 50. Первыми из ИВС вышли журналисты Алексей Судников и Надежда Калинина. Алексей сказал, что относились к журналистам нормально.
— Все были вежливы, мне даже предлагали вегетарианское меню. Я была в камере одна, нас всех разделили по одному. С гигиеной проблемы, туалет огорожен, — рассказала Надежда Калинина.
Камера была трехместная: дали постельное белье, воду, каждому по пакету для гигиены от Красного Креста — с мылом, туалетной бумагой, прокладками.
Журналисты знали о том, что их поддерживают коллеги: дежурят у РУВД, выходят на акции. Сотрудники «Комсомолки» принесли газету, где на первой полосе были фотографии задержанных журналистов, и вручили задержанным корреспондентам.
Андрей Шавлюго из БелаПАН говорит, что встретил в ИВС телеведущих Кохно и Дудинского. Дудинский сейчас сидит в двухместной камере — один вместо Шавлюго.