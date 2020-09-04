Журналистов, которые три дня провели на Окрестина, освободили 3 4.09.2020, 17:44

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Алексей Судников

Сегодня их судили.

1 сентября шесть журналистов, работавших на акции, были задержаны для проверки документов, однако в РУВД на них составили протоколы за участие в «несанкционированном шествии». Показания против них давали люди в масках и балаклавах, их имена были изменены. Решение суда по делам корреспондентов tut.by Алексея Судникова и , корреспондентов «КП» в Беларуси Марии Элешевич, Никиты Недоверкова и Святослава Зоркого, корреспондента БелаПАН Андрея Шавлюго — виновны, трое суток ареста. Сегодня журналистов начали отпускать с Окрестина.

Журналистов встречают коллеги, родные и друзья — всего человек 50. Первыми из ИВС вышли журналисты Алексей Судников и Надежда Калинина. Алексей сказал, что относились к журналистам нормально.

Надежда Калинина

— Все были вежливы, мне даже предлагали вегетарианское меню. Я была в камере одна, нас всех разделили по одному. С гигиеной проблемы, туалет огорожен, — рассказала Надежда Калинина.

Камера была трехместная: дали постельное белье, воду, каждому по пакету для гигиены от Красного Креста — с мылом, туалетной бумагой, прокладками.

Журналисты знали о том, что их поддерживают коллеги: дежурят у РУВД, выходят на акции. Сотрудники «Комсомолки» принесли газету, где на первой полосе были фотографии задержанных журналистов, и вручили задержанным корреспондентам.

Андрей Шавлюго из БелаПАН говорит, что встретил в ИВС телеведущих Кохно и Дудинского. Дудинский сейчас сидит в двухместной камере — один вместо Шавлюго.

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