Нина Багинская — символ протестов в Беларуси

Нина Багинская — символ протестов в Беларуси1
- 4.09.2020, 18:05
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Активистка участвует в протестных акциях с 1988 года.
О Нине Багинской все заговорили после того, как видео ее встречи с белорусским ОМОНом на одной из акций протеста стало вирусным. Хрупкая женщина с флагом в руках прошла мимо омоновца со словами "Я гуляю".
На самом деле Нина - политический активист, который участвует в протестных акциях с 1988 года.
BBC поговорила с Ниной, ее сторонниками и противниками, чтобы узнать о ней побольше.