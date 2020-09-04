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Нина Багинская — символ протестов в Беларуси

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  • 4.09.2020, 18:05
  • 2,668
Нина Багинская — символ протестов в Беларуси

Активистка участвует в протестных акциях с 1988 года.

О Нине Багинской все заговорили после того, как видео ее встречи с белорусским ОМОНом на одной из акций протеста стало вирусным. Хрупкая женщина с флагом в руках прошла мимо омоновца со словами "Я гуляю".

На самом деле Нина - политический активист, который участвует в протестных акциях с 1988 года.

BBC поговорила с Ниной, ее сторонниками и противниками, чтобы узнать о ней побольше.

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