Студенты сносили режимы почти везде, где хотели 3 4.09.2020, 18:09

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Студенты МГЛУ

Фото: svaboda.org

Вы — большая сила, хоть пока, может, про это и не задумывались.

"Самый лучший способ поддержать протест — протестовать самим. Самый лучший способ поддержать забастовку - бастовать самим, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Только личное мужество, собственный пример. Ничего другого человечество не придумало.

Так давайте действовать более решительно. Сегодня, благодаря смелости студентов МГЛУ и быстрой реакции СМИ, удалось собрать много людей возле университета, приковать внимание общественности к тому, что там происходит и, в конечном итоге, освободить задержанных. Так должно быть всегда.

Студенты, бастуйте, не приходите в университет, пропускайте пары, на парах – молчите или устраивайте итальянскую забастовку. Что вам сделает преподаватель? Смотрите им в глаза. Им должно быть стыдно.

Собирайтесь своими группами и требуйте увольнения сотрудников администрации, которые вас сдают омоновцам. Не идите на диалог – ставьте перед фактом. Пока космонавты не будут убраны из университета, на пары вы не придете.

Создавайте родительские комитеты, ваши мамы и папы с удовольствием за вас будут заступаться при необходимости. Ваши родители – ваши официальные представители до тех пор, пока они платят за ваше обучение и пока их подпись стоит в вашем контракте с университетом.

Создавайте стачкомы, группы сопротивления, налаживайте контакты между университетами. Быстренько изучайте опыт других стран - студенты сносили режимы почти везде, где хотели. Вы — большая сила, хоть пока, может, про это и не задумывались".

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