Официальный сайт Академии МВД: «Жыве Беларусь!» 7 4.09.2020, 19:20

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Белорусские IT-партизаны оставили сообщение лукашенковским карателям.

Сайт Академии МВД преобразился до неузнаваемости. И теперь честно рассказывает о деятельности данного заведения, пишет телеграм-канал NEXTA.

«Убийцы и насильники - все данные о вас уже в наших руках! Мы не забудем! Мы не простим! Жыве Беларусь!» - говорится в сообщении на сайте.

Напомним, вчера официальный сайт МВД объявил в розыск узурпатора Лукашенко и палача Караева.

Также был взломан сайт управделами узурпатора Лукашенко. На сайте появился бело-красно-белый флаг и наряженный в Верку Сердючку Виктор Шейман.

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