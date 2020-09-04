Официальный сайт Академии МВД: «Жыве Беларусь!»7
- 4.09.2020, 19:20
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Белорусские IT-партизаны оставили сообщение лукашенковским карателям.
Сайт Академии МВД преобразился до неузнаваемости. И теперь честно рассказывает о деятельности данного заведения, пишет телеграм-канал NEXTA.
«Убийцы и насильники - все данные о вас уже в наших руках! Мы не забудем! Мы не простим! Жыве Беларусь!» - говорится в сообщении на сайте.
Напомним, вчера официальный сайт МВД объявил в розыск узурпатора Лукашенко и палача Караева.
Также был взломан сайт управделами узурпатора Лукашенко. На сайте появился бело-красно-белый флаг и наряженный в Верку Сердючку Виктор Шейман.