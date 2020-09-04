Светлана Тихановская выступила перед Совбезом ООН 10 4.09.2020, 19:24

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Светлана Тихановская

Фото: ТАСС

Слушания по ситуации в Беларуси были организованы по инициативе Эстонии.

Светлана Тихановская выступила перед Советом безопасности ООН на неформальной конференции. Слушания по ситуации в Беларуси были организованы по инициативе Эстонии, а также при участии еще десяти стран, в том числе и постоянных членов организации.

Светлана Тихановская выступила по видеосвязи:

— Сегодня в моей стране, Беларуси, неспокойно. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, избивают и заключают под стражу. Сами протесты начались после циничной и вопиющей попытки со стороны господина Лукашенко украсть голоса людей. Требования нации просты: немедленное прекращение насилия и угроз со стороны режима, немедленное освобождение всех политзаключенных, а также свободные и честные выборы. Только одно препятствие встает на пути этих требований. Это препятствие — господин Лукашенко. Человек, отчаянно держащийся за власть и отказывающийся слышать свой народ и своих собственных госчиновников. Народ не может и не должен быть заложником жажды власти одного человека. И он не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. Это проявляется сейчас в ежедневных демонстрациях сотен тысяч людей по всей Беларуси, несмотря на милицейскую жестокость и нарушения белорусских законов и международных норм. Это проявляется в забастовках на крупнейших в Беларуси заводах и государственных компаниях, несмотря на угрозы и в некоторых случаях незаконные увольнения. Это проявляется во всех слоях нашего общества, и представители всех политических течений требуют одного. Режим господина Лукашенко по большей части обанкротился, под вопросом его законность, а также просто неприемлем в глазах нашего народа.

ООН была создана как формальный орган для всего международного сообщества для того, чтобы продвигать и поощрять уважение к правам человека и фундаментальным правам для всех. В 1945 году Беларусь была одной из стран — основательниц ООН. Сейчас мы, белорусы, нуждаемся в помощи ООН, чтобы прекратить нарушение прав человека и циничное пренебрежение правом на человеческое достоинство в центре Европы. Мы просим ООН осудить использование чрезмерной силы белорусскими силовыми структурами против демонстрантов. Мы предлагаем созвать внеочередную сессию Совета по правам человека ООН для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси. Мы призываем ООН немедленно направить международную мониторинговую миссию в Беларусь, чтобы задокументировать ситуацию на месте. Мы требуем позволить свободный въезд для спецдокладчика по ситуации в Беларуси. Мы требуем немедленного освобождения всех произвольно задержанных политзаключенных, включая Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и десятков арестованных лидеров гражданского общества. Мы требуем положить конец запугиванию членов Координационного совета: Светланы Алексиевич, Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Сергея Дылевского, Марии Колесниковой, Максима Знака и других.

Я хочу, чтобы стало понятно: сотрудничество с режимом господина Лукашенко в данный момент означает поддержку насилия и вопиющего нарушения прав человека. Я призываю международное сообщество использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, включая индивидуальные санкции для тех, кто совершал нарушения избирательного законодательства и преступления против человечности. В то же время я подчеркиваю, что Лукашенко больше не представляет Беларусь. Беларусь — законопослушные, мирные и ответственные люди с сильным чувством собственного и коллективного достоинства, что они каждый день и каждое мгновение демонстрировали на прошедших неделях. Мы готовы и открыты к диалогу со всеми сторонами, всеми партиями и странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Беларуси, — завершила свое выступление Тихановская.

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