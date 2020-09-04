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Спецдокладчик ООН по Беларуси: Беспрецедентные события требуют повышенного внимания международного сообщества

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  • 4.09.2020, 20:44
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Спецдокладчик ООН по Беларуси: Беспрецедентные события требуют повышенного внимания международного сообщества
Анаис Морен
Фото: belsat.eu

Анаис Марен выступила перед Советом безопасности ООН.

Ситуация в Беларуси еще никогда не была такой катастрофической, как в последний месяц, заявила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, выступая 4 сентября перед Советом безопасности ООН, передает naviny.media.

«Еще более тревожно, что ситуация продолжает ухудшаться, — сказала она. — Эти события, беспрецедентные для Беларуси, требуют повышенного внимания со стороны международного сообщества, поскольку существует большой риск того, что спираль насилия может угрожать региональному миру и безопасности».

По словам Маре, избирательный процесс показал, насколько белорусские власти ограничивают право своих граждан на участие в общественной жизни. «Как я заявляла в своем докладе Генеральной ассамблее, опубликованном год назад, в законодательстве и на практике не произошло изменений, которые могли бы дать надежду, что выборы в Беларуси будут соответствовать международным критериям свободных, справедливых и прозрачных, — сказала она. — Политическое поле было зачищено, чтобы не допустить участия трех самых популярных кандидатов: двое были арестованы до начала кампании по политически мотивированным обвинениям, а третий не был зарегистрирован по той причине, что якобы не собрал нужное количество подписей. Грубая фальсификация на этапе подсчета голосов, отмеченная местными наблюдателями и некоторыми честными избирательными комиссиями, свидетельствует о недостаточной легитимности действующего президента у населения. Таким образом, его желание остаться у власти по истечении нынешнего срока полномочий, по всей видимости, является основной причиной кризиса, дестабилизирующего страну».

Марен также отметила, что Лукашенко и его сторонники «упорно отказываются вступать в диалог, который был бы единственным способом примирить людей с властями, учитывая серьезные нарушения свободы мирных собраний, что все видели в ночь выборов».

Спецдокладчик подчеркнула, что реакция силовых структур на мирные протесты была «жесткой и несоразмерной».

«Стихийные демонстрации продолжаются ежедневно в течение четырех недель и распространились на все слои общества, от рабочих до студентов, — сказала Марен. — Не имея возможности найти лидеров этого нового типа народного восстания, силовики использовали чрезмерную и неоправданную силу для произвольных арестов демонстрантов, журналистов, случайных прохожих, женщин и даже детей. Некоторых задерживали на улицы люди в штатском и без знаков принадлежности к правоохранительным органам».

Марен также отметила, что собранные факты о применении пыток свидетельствуют о «систематическом характере насилия со стороны ОМОН и охранников в местах заключения, где с 9 августа находились тысячи невинных людей». «Все были избиты, многие из них искалечены или стали инвалидами, — сказала спецдокладчик. — Заключенные подвергались унизительному и унижающему достоинство обращению. Мне сообщили о случаях изнасилования с применением резиновых дубинок, ударов электрическим током и других форм физических и психологических пыток. Изображения этих людей, показанные всеми миру, шокировали международное сообщество. Белорусское государство обязано сделать все возможное для расследования и наказания этих преступлений, которые тем более серьезны, что были совершены преднамеренно и организованно».

«Что касается людей, пострадавших от этих злоупотреблений, то они находятся в таком состоянии посттравматического шока, что им требуется срочная гуманитарная помощь, — отметила Марен. — Я призываю власти пролить свет на эти трагические события и гарантировать право жертв пыток на получение компенсации. Я рекомендую создать независимый международный механизм для расследования этих преступлений и призываю власти сотрудничать с ним, как со специальными процедурами ООН, и в частности с моим мандатом».

Марен также отметила, что «хотя в Беларуси уже 25 лет не соблюдается верховенство закона, последние четыре недели в стране, похоже, царит беззаконие». «Не может быть правосудия, если оно подчиняется исполнительной власти, если оно непрозрачно и работает только в одном направлении — освобожденные из-под стражи участники протестов теперь подвергаются уголовному преследованию за, я цитирую, "нарушение общественного порядка", — сказала спецдокладчик. — При этом реакции на жалобы на пытки все еще нет, а преступники, похоже, уверены, что не будут привлечены к ответственности».

Марен также раскритиковала преследование журналистов негосударственных СМИ и блогеров, назвав циничными заявления властей о том, что журналисты координируют протесты.

«Помимо бессмысленной войны, которую ведет правительство против своего народа, происходит интернационализация конфликта в информационной сфере. Иностранные сторонники шатающейся власти распространяют вводящую в заблуждение информацию, направленную на дискредитацию и дестабилизацию этого народного движения, чтобы искусственно увеличить шансы уходящего президента остаться у власти», — сказала Марен.

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