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У Берлускони диагностировали двухстороннюю пневмонию

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  • 4.09.2020, 20:59
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У Берлускони диагностировали двухстороннюю пневмонию
Фото: pulpinternational.com

83-летний экс-премьер Италии сдал положительный тест на коронавирус.

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони развилась двухсторонняя пневмония на фоне COVID-19. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на ANSA.

Как заявил глава отделения анестезии и реанимации больницы "Сан-Рафаэле" в Милане Альберто Дзангрилло, сейчас наблюдается ранняя стадия воспаления легких. Пациент не интубирован, дышит нормально, добавил врач.

2 сентября стало известно, что 83-летний политик инфицирован, однако его болезнь протекала бессимптомно. После появления первых симптомов Берлускони поместили в изолированную палату клиники "Сан-Рафаэле".

Пульмонолог Лука Ричельди, наблюдающий политика, сказал, что уверен в положительной динамике.

Берлускони возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента.

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