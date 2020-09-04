Врача, который спасал больных COVID-19 и помогал пострадавшим во время протестов, бросили за решетку 8 4.09.2020, 21:14

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Доктор Игорь Таболич. Фото прислал belsat.eu герой публикации

Игоря Таболича задержали на женской цепи солидарности на площади Победы, куда он пришел со своей девушкой.

Анестезиолога-реаниматолога Игоря Таболича задержали на женской цепи солидарности на площади Победы, куда он пришел со своей девушкой. Врач отсидел двое суток на Окрестина и получил штраф в 25 базовых величин – больше всех, кого судили вместе с ним, передает «Белсат».

«На Окрестина настроение было возвышенное, понимали, что боремся за достойное дело»

Игорю Таболичу 31 год. Он окончил Минский медицинский университет, аспирантуру. Был терапевтом и заведующим отделением во врачебной роте в воинской части в Марьиной Горке. Анестезиологом работает с 2016 года. С 2019-го – в 1-й клинической больнице Минска.

Фото: ТК / belsat.eu

Игорь вышел со своей девушкой на цепь солидарности в субботу 29 августа. По словам врача, это было вполне сознательное решение – идти на мирный протест. К тому же Игорь не хотел оставлять свою девушку одну. Сам врач стал чуть дальше, метров в десяти от женской цепи. Почти сразу к нему подошел работник милиции.

«Он не имел никаких опознавательных знаков – в серой кофте, кепке и в маске, сказал – пройдем. Я сразу понял, кто это, – рассказал Игорь. – Я не сопротивлялся, спокойно пошел в микроавтобус. Там еще один парень был и четыре омоновца. Они нас не били, но начали лазить по вещам, требовали пароли от телефонов и угрожали разными статьями – от неповиновения до угрозы физической расправы в отношении работника милиции».

Задержанных привезли в Первомайский РОВД. На Таболича составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

«Согласился я с ним частично, потому что там написали, что я кричал «Уходи», «Ганьба» и т.д. Хотя я абсолютно ничего не кричал. Там вообще никто не кричал никаких лозунгов – это была женская цепь, которая стояла совершенно спокойно», – говорит врач.

Через полчаса принесли еще один протокол, составленный в отношении Игоря – за неповиновение законным требованиям работника милиции. С ним молодой человек не согласился, после чего его посадили в камеру непосредственно в РУВД, где он и еще два парня провели около четырех часов.

Вечером привели еще двух парней, и впятером их увезли на Окрестина.

«Там нас закрыли в камере метр на метр, и мы думали, что там уже и останемся, – рассказывает далее Игорь Таболич. – Но позже стали по одному выпускать, проверяли вещи, раздевали, опрашивали и заводили в другую камеру. Условия, по сравнению с тем, о чем рассказывали до этого, довольно неплохие. Камера на шесть кроватей, туалет, вода. Выдали постельное белье. Нас кормили. Особо не трогали. Говорили, что там есть какая-то библиотека, но книжек не давали, хотя мы просили. Кампания собралась довольно интересная, все очень образованные, интеллигентные, поэтому мы проводили время нескучно. Настроение у всех было возвышенное, мы понимали, что боремся за достойное дело».

В понедельник, 31 августа, должен был быть суд через Skype. Около тридцати задержанных ждали в коридоре. Туда же пришел какой-то начальник, который, по словам Таболича, раздавал приказы и не назывался.

«Хочу подчеркнуть, что все они без опознавательных знаков ходят – в масках или балаклавах, погоны перевернуты, многие в штатском. Боятся, что их узнают, – говорит Игорь. – И вот этот начальник начал нас воспитывать – говорить, что они никого не избивают, а мы все проплачены и т.д. Я не выдержал и высказал ему все, что думаю, о том, как они запятнали свою честь. У него в ответ не хватило аргументов, он начал угрожать ОМОНом. Это меня не напугало, он тогда поставил меня на растяжку, ударил, я ударился головой о стену. Но сознание не потерял, синяков не было. Угрожал мне, что я сяду».

Судья Первомайского района Максим Трусевич постановил, что вина Игоря Таболича по ст. 23.34 КоАП полностью доказана и назначил штраф в 25 базовых величин.

Доктор отметил, что это больше всех, кого судили вместе с ним в тот день. Более того, для многих отменили протоколы за неповиновение работникам милиции, а его – отправили дорабатывать. Поэтому сейчас врач думает, что его будут судить еще раз, хоть на процессе и была показана видеозапись, из которой видно, что никакого сопротивления не было.

«Огромное количество смертей от COVID-19 – на руках властей»

фото: belsat.eu

Игорь Таболич стал известен еще в июле, когда рассказал в СМИ, что на самом деле происходит с коронавирусом в Беларуси. Тогда, по словам врача, и начался его протест против властей. Хотя еще задолго до этого Игорь понял, «чего стоит белорусская система».

«Я – бывший военный, служил в силах специальных операций в Марьиной Горке, – рассказал Таболич. – Мне было очевидно, что эта система порочна, неэффективна, и мы в ней никто. Тогда я ушел».

Ситуация с COVID-19, по словам Игоря, еще лучше показала «лицо системы».

«Прежде всего – отрицание заболеваний, – говорит врач. – Я уверен, что огромное количество смертей, в разы больше того, что оглашали, полностью на руках этих властей. Вся статистика полностью неточна. Последствия непринятия своевременных решений будут с нами еще долго. В том числе, в медицине, где сейчас полный разлад – врачи очень плохо относятся к руководству, к властям, так как их заставляют переписывать диагнозы, менять статистику».

После выборов президента Игорь Таболич написал заявление на увольнение. С одной стороны, это был его протест против ситуации, с другой – после высказываний в СМИ на тему коронавируса работать на старом месте было для доктора опасно. Публикации привели к конфликту с администрацией. Главный врач называл Таболича Иудой и требовал сказать, кто его купил. Как говорит Игорь, чтобы подтвердить свое отношение, после разговора с ним главный врач вручил анестезиологу черный мешочек с монетами и ушел.

«Я не понял, что это значит. Но это были деньги, которые мне передали, поэтому я позвонил на 102 и сказал, что мне пытались дать взятку, – рассказал Игорь. – Приехала следственная группа, забрали деньги, главного врача отвезли в ОБЭП [Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. – «Белсат»]. В мешочке было 30 рублей. Это была аналогия с 30 сребрениками, которые Иуда получил за измену Иисусу. Об этом главный врач рассказал в ОБЭП. После этого коллеги меня предупреждали, чтобы я был осторожным».

Суд еще больше смотивировал на борьбу

Игорь Таболич помогал пострадавшим во время протестов возле метро «Пушкинская» и у стелы в первые дни после выборов президента. На «Пушкинской» врач сам получил пулю. По словам Игоря, пострадавших было много.

«Я лично видел, как в людей, которые не были ни для кого угрозой, стреляли на близком расстоянии, не в руки или ноги, а именно в само туловище, – вспоминает наш собеседник. – Я видел, как несколько гранат прилетели в сторону девушек, и после этого их обстреляли. Выглядело так, будто была команда на как можно более жесткое применение силы. Агрессия силовиков очень удивляет, она абсолютно неадекватна. Я уверен, что власти боятся, и поэтому так действуют. Они думали, что снова пройдет сценарий 2010 года, когда силовое подавление прогонит людей с улиц, но люди устали. 26 лет – это очень большой срок. Выросло новое поколение, которое не хочет жить как скот, как стадо, они хотят перемен. Надо бороться, и мы будем продолжать. Этот суд, статья меня совсем не испугали, не смутили, а даже еще больше смотивировали на борьбу».

По мнению Игоря Таболича, нужно и дальше выходить на улицы. Такие мирные протесты врач считает абсолютно законными.

«Свои права надо отстаивать. Если власти абсолютно не уважают население, если они могут написать любые результаты выборов, плюнув в лицо людям, нужно бороться», – говорит Игорь.

Пока Игорь Таболич готов бороться, но одновременно у него есть и мысли об отъезде из Беларуси, если сделается совсем опасно.

фото: belsat.eu

«Сейчас я хочу помочь гражданскому обществу здесь. Но с моей будущей женой будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если будет какая-то угроза, то, возможно, будем вынуждены уехать, – говорит врач. – И могу однозначно сказать, что отток из Беларуси будет очень значительный. Среди врачей он и сейчас огромный. Даже в моем отделении – реанимации – много вакантных мест, некому закрывать дежурства. Врачи работают на износ, по две ставки – это очень много. Молодежь уходит. За последний год у нас из отделения ушло около пяти врачей, а пришел только один. И знаю людей, которые еще собираются уходить. Что будет с белорусской медициной? У меня нет ответа на этот вопрос. Но я вижу, что любой более-менее способный интерн, который приходит после университета, уже учит иностранный язык. Чаще всего немецкий. Люди отрабатывают два года, набираются опыта и уезжают».

Игорь Таболич отмечает, что с удовольствием останется работать и в Беларуси, но не с бывшим руководством и когда будет чувствовать себя в безопасности. А пока, в субботу 5 сентября, доктор будет праздновать свою свадьбу с любимой девушкой Еленой.

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