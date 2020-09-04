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Врача, который спасал больных COVID-19 и помогал пострадавшим во время протестов, бросили за решетку

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  • 4.09.2020, 21:14
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Врача, который спасал больных COVID-19 и помогал пострадавшим во время протестов, бросили за решетку
Доктор Игорь Таболич. Фото прислал belsat.eu герой публикации

Игоря Таболича задержали на женской цепи солидарности на площади Победы, куда он пришел со своей девушкой.

Анестезиолога-реаниматолога Игоря Таболича задержали на женской цепи солидарности на площади Победы, куда он пришел со своей девушкой. Врач отсидел двое суток на Окрестина и получил штраф в 25 базовых величин – больше всех, кого судили вместе с ним, передает «Белсат».

«На Окрестина настроение было возвышенное, понимали, что боремся за достойное дело»

Игорю Таболичу 31 год. Он окончил Минский медицинский университет, аспирантуру. Был терапевтом и заведующим отделением во врачебной роте в воинской части в Марьиной Горке. Анестезиологом работает с 2016 года. С 2019-го – в 1-й клинической больнице Минска.

Фото: ТК / belsat.eu

Игорь вышел со своей девушкой на цепь солидарности в субботу 29 августа. По словам врача, это было вполне сознательное решение – идти на мирный протест. К тому же Игорь не хотел оставлять свою девушку одну. Сам врач стал чуть дальше, метров в десяти от женской цепи. Почти сразу к нему подошел работник милиции.

«Он не имел никаких опознавательных знаков – в серой кофте, кепке и в маске, сказал – пройдем. Я сразу понял, кто это, – рассказал Игорь. – Я не сопротивлялся, спокойно пошел в микроавтобус. Там еще один парень был и четыре омоновца. Они нас не били, но начали лазить по вещам, требовали пароли от телефонов и угрожали разными статьями – от неповиновения до угрозы физической расправы в отношении работника милиции».

Задержанных привезли в Первомайский РОВД. На Таболича составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

«Согласился я с ним частично, потому что там написали, что я кричал «Уходи», «Ганьба» и т.д. Хотя я абсолютно ничего не кричал. Там вообще никто не кричал никаких лозунгов – это была женская цепь, которая стояла совершенно спокойно», – говорит врач.

Через полчаса принесли еще один протокол, составленный в отношении Игоря – за неповиновение законным требованиям работника милиции. С ним молодой человек не согласился, после чего его посадили в камеру непосредственно в РУВД, где он и еще два парня провели около четырех часов.

Вечером привели еще двух парней, и впятером их увезли на Окрестина.

«Там нас закрыли в камере метр на метр, и мы думали, что там уже и останемся, – рассказывает далее Игорь Таболич. – Но позже стали по одному выпускать, проверяли вещи, раздевали, опрашивали и заводили в другую камеру. Условия, по сравнению с тем, о чем рассказывали до этого, довольно неплохие. Камера на шесть кроватей, туалет, вода. Выдали постельное белье. Нас кормили. Особо не трогали. Говорили, что там есть какая-то библиотека, но книжек не давали, хотя мы просили. Кампания собралась довольно интересная, все очень образованные, интеллигентные, поэтому мы проводили время нескучно. Настроение у всех было возвышенное, мы понимали, что боремся за достойное дело».

В понедельник, 31 августа, должен был быть суд через Skype. Около тридцати задержанных ждали в коридоре. Туда же пришел какой-то начальник, который, по словам Таболича, раздавал приказы и не назывался.

«Хочу подчеркнуть, что все они без опознавательных знаков ходят – в масках или балаклавах, погоны перевернуты, многие в штатском. Боятся, что их узнают, – говорит Игорь. – И вот этот начальник начал нас воспитывать – говорить, что они никого не избивают, а мы все проплачены и т.д. Я не выдержал и высказал ему все, что думаю, о том, как они запятнали свою честь. У него в ответ не хватило аргументов, он начал угрожать ОМОНом. Это меня не напугало, он тогда поставил меня на растяжку, ударил, я ударился головой о стену. Но сознание не потерял, синяков не было. Угрожал мне, что я сяду».

Судья Первомайского района Максим Трусевич постановил, что вина Игоря Таболича по ст. 23.34 КоАП полностью доказана и назначил штраф в 25 базовых величин.

Доктор отметил, что это больше всех, кого судили вместе с ним в тот день. Более того, для многих отменили протоколы за неповиновение работникам милиции, а его – отправили дорабатывать. Поэтому сейчас врач думает, что его будут судить еще раз, хоть на процессе и была показана видеозапись, из которой видно, что никакого сопротивления не было.

«Огромное количество смертей от COVID-19 – на руках властей»

фото: belsat.eu

Игорь Таболич стал известен еще в июле, когда рассказал в СМИ, что на самом деле происходит с коронавирусом в Беларуси. Тогда, по словам врача, и начался его протест против властей. Хотя еще задолго до этого Игорь понял, «чего стоит белорусская система».

«Я – бывший военный, служил в силах специальных операций в Марьиной Горке, – рассказал Таболич. – Мне было очевидно, что эта система порочна, неэффективна, и мы в ней никто. Тогда я ушел».

Ситуация с COVID-19, по словам Игоря, еще лучше показала «лицо системы».

«Прежде всего – отрицание заболеваний, – говорит врач. – Я уверен, что огромное количество смертей, в разы больше того, что оглашали, полностью на руках этих властей. Вся статистика полностью неточна. Последствия непринятия своевременных решений будут с нами еще долго. В том числе, в медицине, где сейчас полный разлад – врачи очень плохо относятся к руководству, к властям, так как их заставляют переписывать диагнозы, менять статистику».

После выборов президента Игорь Таболич написал заявление на увольнение. С одной стороны, это был его протест против ситуации, с другой – после высказываний в СМИ на тему коронавируса работать на старом месте было для доктора опасно. Публикации привели к конфликту с администрацией. Главный врач называл Таболича Иудой и требовал сказать, кто его купил. Как говорит Игорь, чтобы подтвердить свое отношение, после разговора с ним главный врач вручил анестезиологу черный мешочек с монетами и ушел.

«Я не понял, что это значит. Но это были деньги, которые мне передали, поэтому я позвонил на 102 и сказал, что мне пытались дать взятку, – рассказал Игорь. – Приехала следственная группа, забрали деньги, главного врача отвезли в ОБЭП [Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. – «Белсат»]. В мешочке было 30 рублей. Это была аналогия с 30 сребрениками, которые Иуда получил за измену Иисусу. Об этом главный врач рассказал в ОБЭП. После этого коллеги меня предупреждали, чтобы я был осторожным».

Суд еще больше смотивировал на борьбу

Игорь Таболич помогал пострадавшим во время протестов возле метро «Пушкинская» и у стелы в первые дни после выборов президента. На «Пушкинской» врач сам получил пулю. По словам Игоря, пострадавших было много.

«Я лично видел, как в людей, которые не были ни для кого угрозой, стреляли на близком расстоянии, не в руки или ноги, а именно в само туловище, – вспоминает наш собеседник. – Я видел, как несколько гранат прилетели в сторону девушек, и после этого их обстреляли. Выглядело так, будто была команда на как можно более жесткое применение силы. Агрессия силовиков очень удивляет, она абсолютно неадекватна. Я уверен, что власти боятся, и поэтому так действуют. Они думали, что снова пройдет сценарий 2010 года, когда силовое подавление прогонит людей с улиц, но люди устали. 26 лет – это очень большой срок. Выросло новое поколение, которое не хочет жить как скот, как стадо, они хотят перемен. Надо бороться, и мы будем продолжать. Этот суд, статья меня совсем не испугали, не смутили, а даже еще больше смотивировали на борьбу».

По мнению Игоря Таболича, нужно и дальше выходить на улицы. Такие мирные протесты врач считает абсолютно законными.

«Свои права надо отстаивать. Если власти абсолютно не уважают население, если они могут написать любые результаты выборов, плюнув в лицо людям, нужно бороться», – говорит Игорь.

Пока Игорь Таболич готов бороться, но одновременно у него есть и мысли об отъезде из Беларуси, если сделается совсем опасно.

фото: belsat.eu

«Сейчас я хочу помочь гражданскому обществу здесь. Но с моей будущей женой будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если будет какая-то угроза, то, возможно, будем вынуждены уехать, – говорит врач. – И могу однозначно сказать, что отток из Беларуси будет очень значительный. Среди врачей он и сейчас огромный. Даже в моем отделении – реанимации – много вакантных мест, некому закрывать дежурства. Врачи работают на износ, по две ставки – это очень много. Молодежь уходит. За последний год у нас из отделения ушло около пяти врачей, а пришел только один. И знаю людей, которые еще собираются уходить. Что будет с белорусской медициной? У меня нет ответа на этот вопрос. Но я вижу, что любой более-менее способный интерн, который приходит после университета, уже учит иностранный язык. Чаще всего немецкий. Люди отрабатывают два года, набираются опыта и уезжают».

Игорь Таболич отмечает, что с удовольствием останется работать и в Беларуси, но не с бывшим руководством и когда будет чувствовать себя в безопасности. А пока, в субботу 5 сентября, доктор будет праздновать свою свадьбу с любимой девушкой Еленой.

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