Почти все банки в Беларуси остановили выдачу потребительских кредитов 4.09.2020, 21:48

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Банки не могут кредитовать не только население, но и предприятия.

Несколько крупных банков приостановили прием заявок на кредиты для физических лиц: такую меру банки пояснили большим наплывом желающих.

Приостановили выдачу любых кредитных продуктов БПС-Сбербанк, БТА-Банк, Технобанк, РРБ-Банк, БСБ-Банк, Франсабанк и Белорусский народный банк, а вслед за ними приостановил выдачу кредитов и Альфа-банк. Некоторые банки сократили линейку кредитных продуктов. Так, в БелВЭБ приостановили выдачу потребительских кредитов, однако оставили три продукта на приобретение определенного вида товаров, передает kp.by.

- У нас есть кредит на строительство «Дружная будоўля», но мы сотрудничаем только с одним партнером - «Стройторгсервис» в Витебске. Из онлайн-кредитов осталась рассрочка «Новае стагоддзе» - кредитование на товары от наших партнеров, также даем кредиты на приобретение автомобилей от холдинга «Атлант-М», - пояснили в БелВЭБ.

С начала сентября приостановили кредитование физических лиц в Белагропромбанке.

- Сейчас можно оформить только кредит «Овердрафт» для зарплатных клиентов, также можно получить кредит на недвижимость для нуждающихся в улучшении жилищных условий. На данный момент действуют только два вида кредитов, - пояснили в Белагропромбанке.

Беларусбанк на своем официальном сайте сообщил о приостановлении приема новых заявок на кредит на приобретение недвижимости. Также приостановилась выдача кредитов на потребительские нужды сроком до 5 лет. Вместе с этим увеличились сроки рассмотрения заявок по оставшимся кредитам: теперь они занимают от 5 до 15 дней. В Беларусбанке все еще можно оформить кредит на потребительские нужды, интернет-кредиты, кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей, на приобретение автомобилей Geely, а также некоторые кредиты на покупку жилья.

МТБанк также временно приостановил кредитование.

- Как большая часть белорусских банков, МТБанк временно ограничивает выдачу потребительских кредитов и карт Халва. При этом заявки на кредитные продукты от физических лиц принимаются для рассмотрения, чтобы в дальнейшем при возобновлении кредитования были оперативно обработаны. Ранее выданные кредитные продукты МТБанк обслуживает в обычном режиме. Мы надеемся, что данные ограничения станут краткосрочной мерой, - сказали в пресс-службе банка

"Это очевидное следствие оттока депозитов"

Почему банки остановили выдачу кредитов и что будет с кредитованием дальше, рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Это очевидное следствие оттока депозитов из банков. Работа банка простая: привлекать вклады и полученные деньги размещать в виде кредитов. То, что в банк принесли физические лица и положили на счет предприятия, - тот ресурс, который может быть выдан в виде кредитов. Если ресурса меньше, то, соответственно, он меньше может выдавать. Если вклады забирают, что и происходит сейчас, то логично перестать выдавать новые кредиты, так как их не из чего выдавать.

В ближайшем будущем кредиты, возможно, снова появятся, но ставки будут существенно выше, чем те, к которым мы привыкли за последний год. Кроме роста ставок возможно и ужесточение условий кредитования. То есть при той же зарплате выдадут меньшую сумму. Возможно, появятся дополнительные требования к залогам и поручителям. То есть кредит будет стоить дороже и по прочим условиям получить его будет сложнее.

Одно из следствий нынешней ситуации: банки не могут кредитовать не только население, но и предприятия. То есть возрастет напряжение во всей финансовой системе.

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