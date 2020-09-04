Белорусский адвокат уехал в Киев создавать аналог ПВТ 1 4.09.2020, 22:05

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Денис Алейников. Фото: Алексей Пискун, probusiness.io

Денис Алейников стал советником министра цифровой трансформации Украины.

Адвокат Денис Алейников уехал в Киев создавать аналог ПВТ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Алейников пишет, что с сегодняшнего дня он стал советником вице-премьера Украины министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

— Мы будем создавать Diia City — глобальный технологический хаб в Украине — для креативного класса со всего мира. Предстоит разработать немало законов, реализовывающих самые смелые желания визионеров и гарантирующие их защиту от вмешательства власти и силовиков. Сегодня мы дали первую пресс-конференцию, — сообщил Алейников.

Также Алейников пишет, что в хабе готовы протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждается или просто захочет «посетить» Diia City. Он отмечает, что гордится тем, что создано в белорусском ПВТ, а новый проект в Украине это «не вместо ПВТ, а ВМЕСТЕ».

По его словам, он планирует жить на два города и вести юридическую практику в Минске и Киеве.

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