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Историческое решение: Сербия и Косово договорились о нормализации экономических связей

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  • 5.09.2020, 8:24
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Историческое решение: Сербия и Косово договорились о нормализации экономических связей
Фото: EPA-EFE

Обсуждение политических отношений запланировано на следующий год.

Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает «Голос Америки».

Трамп назвал соглашение крупным прорывом, который поможет двум балканским странам достичь экономического прогресса после десятилетий войны и неудачных переговоров.

Как отмечается, Сербия и Косово, входившие в состав бывшей Югославии, договорились заморозить переговоры о нормализации политических отношений на год, чтобы позволить укрепиться экономическому соглашению.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что между Сербией и ее бывшей автономией, которая провозгласила независимость в 2008 году, по-прежнему существует много разногласий, уточнив, что нынешнее соглашение стало огромным шагом вперед.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти также приветствовал соглашение и сказал, что оно должно привести к взаимному признанию двух стран, что является ключевым вопросом, разделяющим двух соседей.

«Сербия и Косово взяли на себя обязательства по нормализации экономических связей, – сказал Трамп в сопровождении Вучича, Хоти и множества советников по внешней политике, – Сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте, две страны смогли достичь крупного прорыва».

Провозглашение независимости Косово произошло в феврале 2008 года.

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