В Польше возбудили уголовное дело по факту пыток в Беларуси 30 5.09.2020, 8:37

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Расследованием занимается прокуратура.

В Польше прокуратура начала расследование по факту ареста, избиения и пыток трех поляков в Беларуси. Их задержали в Минске 9 августа. Об этом сообщает RMF24.

— Расследование касается, в частности, незаконных задержаний, избиений и пыток, применяемых ОМОНом и другими белорусскими правоохранительными органами, — пишет издание.

Сообщается также, что вернувшись из Беларуси, эти мужчины прошли детальное обследование, судебно-медицинскую экспертизу, и их травмы были подтверждены заключением эксперта.

Имена двоих из них — Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий, личность третьего не разглашается. Их задержали 9 августа, по словам Добровольского, вскоре после выхода из ресторана. Вернувшись на родину парни рассказали, как их избивали при задержании. Первые 15 часов их держали в каком-то помещении, похожем на спортзал, с тремя сотнями других задержанных, где также били и угрожали расправой. Затем их перевезли в СИЗО Жодино.

Поляки были освобождены 13 августа, о чем сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.

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