В Польше возбудили уголовное дело по факту пыток в Беларуси

В Польше возбудили уголовное дело по факту пыток в Беларуси30
- 5.09.2020, 8:37
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Расследованием занимается прокуратура.
В Польше прокуратура начала расследование по факту ареста, избиения и пыток трех поляков в Беларуси. Их задержали в Минске 9 августа. Об этом сообщает RMF24.
— Расследование касается, в частности, незаконных задержаний, избиений и пыток, применяемых ОМОНом и другими белорусскими правоохранительными органами, — пишет издание.
Сообщается также, что вернувшись из Беларуси, эти мужчины прошли детальное обследование, судебно-медицинскую экспертизу, и их травмы были подтверждены заключением эксперта.
Имена двоих из них — Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий, личность третьего не разглашается. Их задержали 9 августа, по словам Добровольского, вскоре после выхода из ресторана. Вернувшись на родину парни рассказали, как их избивали при задержании. Первые 15 часов их держали в каком-то помещении, похожем на спортзал, с тремя сотнями других задержанных, где также били и угрожали расправой. Затем их перевезли в СИЗО Жодино.
Поляки были освобождены 13 августа, о чем сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.