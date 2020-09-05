закрыть
5 сентября 2020, суббота, 11:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше возбудили уголовное дело по факту пыток в Беларуси

30
  • 5.09.2020, 8:37
  • 16,350
В Польше возбудили уголовное дело по факту пыток в Беларуси

Расследованием занимается прокуратура.

В Польше прокуратура начала расследование по факту ареста, избиения и пыток трех поляков в Беларуси. Их задержали в Минске 9 августа. Об этом сообщает RMF24.

— Расследование касается, в частности, незаконных задержаний, избиений и пыток, применяемых ОМОНом и другими белорусскими правоохранительными органами, — пишет издание.

Сообщается также, что вернувшись из Беларуси, эти мужчины прошли детальное обследование, судебно-медицинскую экспертизу, и их травмы были подтверждены заключением эксперта.

Имена двоих из них — Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий, личность третьего не разглашается. Их задержали 9 августа, по словам Добровольского, вскоре после выхода из ресторана. Вернувшись на родину парни рассказали, как их избивали при задержании. Первые 15 часов их держали в каком-то помещении, похожем на спортзал, с тремя сотнями других задержанных, где также били и угрожали расправой. Затем их перевезли в СИЗО Жодино.

Поляки были освобождены 13 августа, о чем сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева
Большая игра с миллиардными ставками
Большая игра с миллиардными ставками Владислав Иноземцев