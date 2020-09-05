Известный актер Джемал Тетруашвили выразил солидарность с Купаловским театром 3 5.09.2020, 8:47

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Джемал Тетруашвили

Российский артист прочитал стихи Янки Купалы на белорусском языке.

Известный российский актер Джемал Тетруашвили начинал карьеру в минских театрах. Сегодня в поддержку актёров Национального театра Беларуси имени Янки Купалы, которые были уволены за протест против фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов, публичные люди читают стихи беларуских поэтов.

«Я присоединился к этой творческой акции. Вся труппа театра была уволена за выражение своей гражданской позиции! Многие из этих актёров мои друзья и знакомые! Пройти мимо просто не реально! Дай Бог, пусть всё образуется!», - написал Джемал Тетруашвили на своей странице в Фейсбуке.

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