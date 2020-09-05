Помпео предупредил об опасности российской вакцины от коронавируса 13 5.09.2020, 8:56

6,510

Россия и Китай спешат вывести эти вакцины из-за политических выгод.

В отношении российской и китайской вакцин от коронавируса стоит следовать принципу «не доверяй, но проверяй», заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире программы «Шоу Хью Хьюитта», текст интервью размещен на сайте шоу, передает РБК.

«Мы видели, как Россия и Китай спешат вывести эти вакцины на рынок, чтобы совершить не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический», — заявил Помпео.

По его словам, всему миру стоит «очень внимательно» присмотреться к вакцинам и убедиться, что в основе их создания лежат реальные научные данные.

«Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней», — указал Помпео. Он отметил, что Китай «уже скрыл» вирус, и выразил надежду, что страна не примет никаких действий, которыми «поставит мир под угрозу».

Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V», ее разработал центр имени Н.Ф. Гамалеи. Перед регистраций вакцина прошла два этапа испытаний, а третий, участие в котором должны принять более 40 тыс. человек, должен стартовать в сентябре.

Американские власти и прежде скептически высказывались о российской вакцине. В частности, Белый дом раскритиковал сроки и методы испытаний, а главный инфекционист страны Энтони Фаучи усомнился в ее безопасности. 26 августа руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что в США российскую вакцину применять не будут, сославшись на «высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности».

В то же время некоторые страны сообщили об интересе к российской вакцине. В частности, об интересе заявили Сербия и Мексика, а Вьетнам решил закупить партию препарата. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что фонд получил запросы на вакцину из 20 стран.

Также данную вакцину диктатор Александр Лукашенко намерен испытывать на гражданах Беларуси.