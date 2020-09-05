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Женский марш мира, Карнавал свободы и акции солидарности: план на субботу

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  • 5.09.2020, 9:14
  • 9,065
Женский марш мира, Карнавал свободы и акции солидарности: план на субботу
Фото: tut.by

Как обычно, в выходные у нас проходят крупные акции.

Сегодня днем в Минске запланированы протесты студентов БГУ, БНТУ, МГЛУ и БГУИР, Женский марш мира и Велопробег солидарности. Приходим, приглашаем знакомых и друзей. Вечером - традиционный Карнавал свободы по всему городу. Не забываем также о подготовке к Маршу единства завтра, пишет телеграм-канал Баста!

❗️ Акция студентов БГУИР пройдет у второго корпуса вуза (перекресток проспекта Независимости и улицы Бровки). Начало - в 12.00.

❗️ Акция студентов БНТУ пройдет на улице Хмельницкого (между кинотеатром "Октябрь" и улицей Коласа). Начало - в 12.00.

❗️ Акция студентов БГУ пройдет во дворике главного корпуса университета на площади Независимости. Начало - в 12.00.

❗️ Акция студентов МГЛУ пройдет, как обычноо в последние дни, в фойе университета. Начало - в 12.00.

❗️ Женский марш мира начнется в 15:00 на площадке у входа в Комаровский рынок. Выходим с флагами разных стран и плакатами на разных языках, адресованными мировому сообществу.

❗️ Велопробег солидарности стартует в 17.00 от Дворца спорта на проспекте Победителей.

❗️ В Красном костеле на площади Независимости в Минске в 19.00 пройдет межконфессиональная молитва за Беларусь.

👉 Вечером проводим партизанский протест по всем городам и районам. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

👉 Готовимся к Маршу единства в воскресенье. Начало - в 14.00 на центральных улицах и площадях. наших городов. Оповещаем всех, кого можем. Едем в Минск - главный удар по власти нужно наносить в столице. Кто не может - поднимайте свои населенные пункты.

Нужна помощь с ночлегом в Минске? Пишите в Телеграме на @basta_minsk

⚡️ Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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