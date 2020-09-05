Кравчук: Украина должна занять более жесткую позицию, если Россия вмешается в Беларусь 3 5.09.2020, 10:01

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Леонид Кравчук

фото: tut.by

Первый президент Украины оценил отношения между нашими странами.

Украина сейчас занимает адекватную позицию по ситуации с протестами в Беларуси, но если в ситуацию вмешается Россия, то позиция должна быть более жесткой.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" высказал глава украинской делегации в минской переговорной группе и первый президент Леонид Кравчук, передает liga.net.

"Это вовсе не означает, что она не может измениться под влиянием других факторов. Скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России: введения сил специального назначения или любой другой "помощи". Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию. Сегодня наша позиция является демократической", – сказал он.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.

Политические контакты между Беларусью и Украиной приостановлены.

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