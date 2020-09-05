Эстония закупает военное оборудование из-за учений РФ 1 5.09.2020, 10:30

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ФОТО: FLICKR/U.S. ARMY EUROPE IMAGES

Проводимые Россией военные учения вызывают беспокойство.

В связи с этим Таллин планирует дополнительно закупить военное оборудование, в том числе морские радары, средства связи и даже мины. Об этом заявил в пятницу, 4 сентября, министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает dw.com.

"Российские учения продолжаются. И в нашем регионе. Осенью пройдут масштабные учения "Кавказ", где примут участие 150 тысяч военных", - сказал министр.

Луйка отметил, что российские военные учения активно проходят и в Балтийском море. По словам политика, больше всего тревоги в Эстонии вызывает то, что Россия использует во время учений три больших десантных корабля, способных доставить целый десантный батальон туда, куда захочет Москва. "Поэтому перемещение таких кораблей в Балтийском море вызывает большую тревогу", - подчеркнул Юри Луйк.

Также он отметил, что самолеты НАТО постоянно вылетают на перехват российских военных самолетов, "потому что последние летают без летного плана и включенного транспондера, то есть гражданские радары их не видят".

1 сентября НАТО выразила возмущение действиями пилота российского истребителя Су-27, который, по данным Альянса, помешал проведению учений Allied Sky, вторгнувшись в воздушное пространство Дании.

Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала этот инцидент, произошедший 28 августа, "совершенно неприемлемым" и пообещала обсудить его с российским руководством.