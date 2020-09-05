закрыть
5 сентября 2020, суббота, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мелитина Станюта: Я не могу закрывать глаза

3
  • 5.09.2020, 10:36
  • 4,902
Мелитина Станюта: Я не могу закрывать глаза
Мелитина Станюта
Фото: tut.by

Гимнастка высказалась о ситуации в Беларуси и молчании спортсменов.

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта в интервью The Guardian рассказала о происходящем в Беларуси после президентских выборов. Перевод опубликовала "Трибуна".

- Если бы меня не волновала судьба моей страны, то я бы просто закрывала глаза и старалась ничего не слышать. Но я не могу. Я не могу и не буду. Беларусь – небольшая страна, не входящая в Евросоюз, и мало кому известна.

Я много путешествовала и могу сказать, что многие о нашей стране не знают. Когда я говорю, что я из Беларуси, они говорят: «О, это Россия». Я говорю: «Нет, это Беларусь». Вот почему я подумала, что должна это сделать. Я должна рассказать вам о насилии в нашей стране, показать эти ужасные видео и показать то, что происходит в центре Европы в 21-м веке.

Да, акции продолжаются спустя 4 недели после выборов. Мы рассержены. У многих из нас в каждой семье теперь есть тот, кто был там на протестах или просто смотрел, сидел где-то на скамейке со своей девушкой или выходил в магазин, а затем оказывался автозаке.

Мой друг был на акции, а затем попал в больницу – он был избит и был едва в состоянии передвигаться. Он испугался и говорил: «Они, наверное, хотят показать меня лидером этих протестов».

Когда Лукашенко сказал по государственным телеканалам, что все те люди, которые хотят свободы, честных выборов, – проститутки, овцы и алкоголики, я подумала: «Боже мой, почему?» Как мы можем любить, как мы можем быть открытыми, если он явно злоупотребляет людьми?

О реакции на задержания в очередях в магазин Symbal.by

Я просто не могла молчать. Мои слова касались только закона и того, что мы живем в демократической стране. Если мы не нарушаем закон, мы находимся под защитой. Но если вы стоите в очереди в магазин, то вас могут бросить в автозак.

Я боюсь, что вернусь в Беларусь, и они скажут: «Эй, она использовала Интернет для своей международной аудитории, и, возможно, она лидер». Или они могут подбросить наркотики в мой багаж.

О молчании коллег-спортсменов

Я получила так много сообщений, в которых говорилось: «Спасибо за ваши слова, спасибо за вашу позицию, но почему мир гимнастики молчит?» Я не знаю. Может быть, есть какое-то давление, но для тех парней [бастующих] на заводах – тоже есть давление. Может быть, гораздо больше давления», – сказала Станюта.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева
Большая игра с миллиардными ставками
Большая игра с миллиардными ставками Владислав Иноземцев