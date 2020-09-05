«Мы показали Минску, что бывает, когда пробудишь женский гнев» 2 5.09.2020, 10:50

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Фото: tut.by

Женские марши солидарности встряхнули город.

"Сегодня мы вновь показали Минску, что бывает, когда пробудишь женский гнев, - пишет читательница телеграм-канала Баста! - Дадим фору любому мужику!

Нам не нужны тяжёлая амуниция и снаряды, чтобы свергнуть Сашку с трона, потому что наша сила крепче резиновых дубинок, а цветы, как давно известно, лучше пуль.

Наш марш солидарности встряхнул весь город, мы дали заряд позитива и воодушевили минчан к большим подвигам на выходных! Именно женщины научили Минск тому, что выходить не страшно, стоять до конца за правду не страшно.

Символично, что по дороге, прямо под зданием КГБ, встретили толпу провластных демонстрантов.

Они, конечно, сильно проигрывали количеством: где-то с десяток человек. Мало того, вели себя крайне агрессивно - выкрикивали оскорбления, угрожали, матерились. Смотрю на них и понимаю - какой диктатор, такие и его приспешники.

Радует, что искреннее преданных фанатов убийств и насилия можно пересчитать по пальцам. А всех причастных будет ждать справедливый суд новой Беларуси!

Победа скоро. Осталось совсем немного, и таракан растеряет свои лапки. Мы вернули наши улицы, осталось вернуть свободу".

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