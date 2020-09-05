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«Чувствуется, что Таракан бьется в истерике»

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  • 5.09.2020, 11:02
  • 8,985
«Чувствуется, что Таракан бьется в истерике»

Наши солидарность и юмор побеждают.

"Мы стали настоящей семьёй! - пишет участник вчерашней акции у станции метро "Восток" на телеграм-канале Баста! - Уже много дней, даже не сосчитаю сколько, мы выходим в цепь солидарности.

Мы многое пережили, Саша Таракан пытался нас напугать и разобщить. Но случилось то, что он видел в своих самых страшных снах. Мы сплотились, и теперь мы уже не просто соседи!

Мы стоим друг за друга горой, а нашей активности позавидует любой. Мы вместе придумываем весёлые способы, как насолить засидевшемуся деду.

Флаги, ленточки, рисунки, плакаты - везде. Воруют старые - появляются новые. Строительный кран стал частым гостем в нашем районе, интересно, может в кабинах сидят мазохисты и им нравится, когда их освистывают?

Чувствуется, что таракан бьётся в истерике, наша солидарность и юмор доводят его до посинения. Желаю старику не трепать себе нервы, а поехать на бахчу выращивать арбузы, как можно подальше от цивилизованного мира".

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