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Чехия готова помочь белорусам

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  • 5.09.2020, 11:21
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Чехия готова помочь белорусам

Власти Чехии приняли решение оказать помощь белорусам, пострадавшим от насилия силовиков.

По информации чешского ТВ, разработанный местным МВД соответствующий документ будет представлен в Кабмине.

Если он будет утвержден, белорусы смогут получить бесплатную медицинскую и реабилитационную поддержку. Как отмечается, переправкой раненных белорусов будет заниматься управление правительственных полетов Вооруженных сил Чехии.

Также сообщается, что МИД подготовит визы для нуждающихся белорусов, а Минздрав выделит места в больницах.


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