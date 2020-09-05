Рабочие Пинскдрева: Работа в ближайшее время кипеть не будет точно 5.09.2020, 11:31

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Забастовка продолжается в любом случае.

"У нас в коллективе случился некоторый раскол, - сообщил телеграм-канал Беларусь бастует! работник одного из предприятий Пинскдрева. - Часть наших коллег считает, что саботировать работу нельзя.

Мы все договорились между собой, что бастуем по-итальянски и выдаем производственный минимум, что и делаем вполне успешно, но все прекрасно понимают, что этого мало.

Молодые пацаны считают, что не нужно помогать оборудованию выходить из строя, потому что нам на нем в новой Беларуси работать, а те, что постарше - наоборот.

Аргумент старшего поколения тоже весомый - большинство оборудования у нас, мягко говоря, подустало, и смысла его оставлять на лучшие времена просто нет.

С другой стороны эти станки могут чаще ломаться и дольше стоять, потому что старые, да и техника безопасности нам тут может помочь.

Вроде бы и деньги в модернизацию вкладывались, но закупалось не то и не туда, поэтому вот такая ситуация.

В любом случае, к какому бы мы решению не пришли - работа в ближайшее время кипеть не будет точно".

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