Париж и Берлин призвали занять общую позицию по России 6 5.09.2020, 12:34

6,014

Необходимо отказаться отказ от завершения проекта «Северный поток - 2».

Германия и Франция должны прекратить действовать по одиночке в отношениях с Россией, заявил глава комитета бундестага по внешней политике от партии христианских демократов Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в субботу, 5 сентября, пишет dw.com.

Комментируя дискуссию о возможных санкциях в отношении РФ после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, парламентарий от Христианско-демократического союза заявил, что единая европейская стратегия в отношении России может появиться только в том случае, если Германия и Франция откажутся от своих единоличных усилий в этом направлении.

В частности, политик из партии канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) считает, что Франция не должна больше полагаться на двустороннее стратегическое партнерство с Россией, а Германия, ранее одобрившая проект строительства газопровода "Северный поток - 2" вопреки, как отмечает Рёттген, многим европейским партнерам, должна отказаться от него. "Стержнем общеевропейской стратегии должна стать остановка проекта "Северный поток - 2", - подчеркнул главы внешнеполитического комитета бундестага, который убежден, что Евросоюз, как важнейший потребитель российских энергоресурсов, фактически поощрит политику Путина, если отравление Навального останется без ответа.

2 сентября правительства ФРГ заявило, что Навальный "без сомнений" был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок", разработки которого проводились в Советском Союзе. Это показали результатам исследований, проведенные спецлабораторией вооруженных сил Германии. Российские власти отрицают обвинения в причастности к отравлению Навального и требуют предоставить им все данные, которыми располагает Берлин.

Оппозиционный политик был госпитализирован 20 августа после экстренной посадки самолета Томск-Москва, где ему стало плохо во время полета. С того дня он находится в коме. В течение двух суток его пребывания в омской больнице сотрудники спецслужб и правоохранительные органы ограничивали информацию о его состоянии, а врачи говорили о нетранспортабельности пациента. 22 августа по настоянию семьи и при публичном общественном давлении его разрешили перевезти в Берлин, в клинику "Шарите".

Германия и другие страны призвали Москву провести прозрачное расследование покушения на критика Кремля и назвать виновных. Накануне НАТО на специальном заседании Североатлантического совета осудила покушение и отметила, что использование нервно-паралитических ядов является "вопиющим нарушением международного права" и это требует "международной реакции".

На уровне ЕС обсуждаются возможные санкции против России и одно из направлений - это сотрудничество по проекту "Северный поток - 2". Ряд политиков призывают к полной остановке проекта, другие - к мораторию. Ранее, до объявления результатов исследований проб лабораторией бундесвера, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что не видит оснований связывать отравление Навального с завершением "Северного потока - 2".