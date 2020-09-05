В Красном костеле пройдет молитва за Беларусь 1 5.09.2020, 13:33

2,195

Межконфессиональная молитва начнется в 19.00.

Сегодня в 19.00 в знаменитом Красном Костеле на площади Независимости пройдет межконфессиональная служба за всех пострадавших, убитых и задержанных во время мирных акций в Беларуси.

Двери святыни на площади Независимости открыты для всех. Каждый может прийти и присоединиться к общей молитве.

Напомним, ранее белорусские власти в нарушение закона не пустили в страну главу Католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Митрополит, у которого есть белорусское гражданство, вынужден находиться в Польше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».