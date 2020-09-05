Преподаватели МГЛУ солидарны со студентами 6 5.09.2020, 13:41

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На акции солидарности около МГЛУ собираются тысячи студентов.

О ситуации Onliner высказался заведующий кафедрой зарубежной литературы Минского государственного лингвистического университета Юрий Стулов:

«Это недопустимо, когда ОМОН врывается в учебное заведение, когда студентам не дают высказывать свое мнение»

Преподаватель также высказался о вчерашнем видеообращении ректора иняза Натальи Барановой.

«Я понимаю позицию Натальи Петровны. Ситуация очень сложная. Но ее накалил не университет, а все, что происходит вокруг».