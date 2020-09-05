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Телекомментатор Владислав Татур вышел на свободу

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  • 5.09.2020, 14:03
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Телекомментатор Владислав Татур вышел на свободу
Владислав Татур

Накануне он написал заявление на увольнение с БТ.

Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста, сообщает «Трибуна».

Напомним, Татур был задержан в воскресенье во время митинга в Минске. Суд Партизанского района назначил ему наказание в виде шести суток ареста.

Судья Александр Кочик вынес такой приговор, аргументировав тем, что Владислав безработный и у суда нет уверенности в том, что он сможет оплатить штраф.

20 августа стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение. Они были не согласны с политикой телерадиокомпании после выборов.

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