В День знаний в БНТУ задержали, а потом отправили в Жодино студентку-сироту 5.09.2020, 14:54

1,375

Посадили в легковушку и увезли.

Несколько дней в редакцию tut.by присылали информацию о том, что 1 сентября в БНТУ задержали студентку-сироту Викторию Гранковскую. Случилось это, рассказывает ее знакомая, когда девушка собирала подписи под петицией ректору. Ее судили по ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и дали семь суток.

Виктории Гранковской 24 года, она учится на 4 курсе Архитектурного факультета. О том, что случилось с ее семьей, друзья не рассказывают, лишь уточняют: она из Гродненской области, их с братом воспитывала бабушка. На «вышку» девушка пошла после колледжа, поэтому была чуть старше других ребят в группе. Подруга Ирина говорит, что Вика очень активный человек: староста, «у нее высокий средний балл».

— Если вдруг у тебя что-то случилось, нужна помощь, она всегда готова выручить. Когда началась пандемия, она приносила нам сшитые маски, общалась с деканатом, чтобы ввели «дистанционку», — рассказывает одногруппница девушки Ирина. — Вика очень переживала за людей, которых избивали во время и после задержания. Писала об этом в соцсетях, выходила с цветами на мирные акции. Когда в телегам появился чат БНТУ, где обсуждали петицию ректору, она тоже к нему присоединилась. Сбросила ссылки на него в беседы.

Ксения Валендо — студентка 4 курса Архитектурного факультета тоже состоит в этом чате. Здесь они с Викторией и познакомились.

— Мы решили, что мы солидарны со студентами БГУ, которые к тому моменту уже подготовили свою петицию. В нашем обращении мы просили, чтобы ректор высказался по поводу событий в стране, осудил применение насилия, — перечисляет пункты документа Ксения. — Предлагали, чтобы независимо от политической позиции, студентам гарантировали безопасное нахождение на территории университета, а также разрешили собираться на территории БНТУ для обсуждения важных вопросов. Важных — не значит только политических.

В отличие от БГУ, подчеркивает собеседница, они не говорили ректору, что, если их требования не выполнят, студенты пойдут на забастовку.

— Мы же не рабочие. Мы шутили: в студенческой забастовке нет смысла, многие из тех, кто пропускают пары, и так этим много лет занимаются, — поясняет Ксения. — Наша петиция довольно безобидная. Без всяких призывов.

Текст петиции, продолжает Ксения, они обсуждали в августе на встрече студентов. Здесь собралось «примерно 50 человек». Собеседница на встречу опоздала. Как ей рассказывала Вика, происходящее снимал «человек в штатском».

— Это все происходило рядом с кинотеатром «Октябрь», на встрече Виктория активничала, — продолжает Ксения. — Там был журналист Naviny.by. Вика давала ему комментарий. Сказала, что не довольна качеством образования в вузе.

Через пару дней после этого, рассказала Ирина, Вика ей сообщила: «Мной заинтересовались». Кто и почему, подруга не знает. Ксения вспоминает, что 1 сентября Виктория ходила к декану, который сказал ей, что БНТУ — вне политики.

К началу учебного года петицию ректору поддержало около 60 человек. По словам Ксении, 1 сентября они с Виктория стали недалеко от центрального входа в БНТУ и собирали подписи.

— Ребята подходили, отмечались и уходили. Сложно назвать это массовым мероприятием, — отмечает Ксения. — В 11.00 должен был начаться студенческий марш. Было где-то 10.30, рядом с нами лежали пакеты с флагом БНТУ и плакатами для акции. Позже их забрали якобы в качестве улики. Хотя они были не Викины, их у нас оставил один из студентов, попросил присмотреть. Внезапно к нам подошли люди в черном, схватили Вику за руки, стали спрашивать, чем вы здесь занимаетесь. Они были без опознавательных знаков, поэтому Вика начала кричать, мол, кто вы такие.

Викторию увели во дворик университета. Ей дали позвонить кому-то из близких и в милицию. В милиции «она попросила, чтобы приехали настоящие милиционеры». Через какое время подошел человек в форме.

— Один из людей в черном сказал мне и девушке, которая в момент задержания ставила подпись: «Уходите, вы еще маленькие девочки, политика — это не ваше дело». Мы ответили, что никуда не уйдем, — возвращается к тем событиям Ксения. — Мы видели, как Викторию посадили в легковушку серебристого цвета и увезли. С ней забрали еще одного студента, который то ли пытался снять ее во дворике, то ли только достал мобильный.

— Вы знаете, почему Викторию забрали, а вас нет?

— На следующий день мы встретили возле ректората сотрудников в штатском. Попросили объяснить, что с Викой. Один из них сказал: «Задержана дама, которая агитировала людей к проведению и участию в несанкционированном мероприятии», — цитирует их ответ собеседница. — Он сказал: «Эту девушку мы трижды предупреждали». О каких предупреждениях идет речь, я не знаю.

2 сентября, рассказывают друзья, у Виктории был суд — ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Ей дали семь суток. Сейчас она в СИЗО в Жодино.

— Мы с братом Вики собираем ей передачи, — рассказывает Ирина. — О том, что случилось, ее бабушке не говорили. У них с Викой очень близкие отношения. Бабушка в возрасте, переживаем, чтобы она лишний раз не нервничала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».