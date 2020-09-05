Глава МИД ФРГ: Санкции против официального Минска могут расширить 11 5.09.2020, 15:04

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Хайко Маас

ЕС настаивает на проведении новых президентских выборов.

Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска, если Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу.

"Как ЕС мы не признаем выборы [президента Белоруси] и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", - цитирует Мааса ТАСС.

Он отметил, что среди требований ЕС - переговоры с оппозицией, новые выборы и прекращение насилия против демонстрантов.