Глава МИД ФРГ: Санкции против официального Минска могут расширить

Глава МИД ФРГ: Санкции против официального Минска могут расширить11
- 5.09.2020, 15:04
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ЕС настаивает на проведении новых президентских выборов.
Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска, если Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС.
Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу.
"Как ЕС мы не признаем выборы [президента Белоруси] и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", - цитирует Мааса ТАСС.
Он отметил, что среди требований ЕС - переговоры с оппозицией, новые выборы и прекращение насилия против демонстрантов.