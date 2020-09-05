Тадеуш Кондрусевич: Наше будущее зависит от того, как мы сегодня будем действовать 2 5.09.2020, 15:32

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католического костела Беларуси выступил с обращением из Белостока.

4 сентября в Гродно началась перегринация (перемещение) фигуры святого Архангела Михаила по кафедральным костелам всех диоцезий Беларуси. Это делается, чтобы в Беларуси скорее разрешился общественно-политический кризис, информирует портал сatholic.by.

Фото: catholic.by

29 августа эту инициативу предложил председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому власти Беларуси запрещают возвращаться в страну.

4 сентября, вечером, состоялось торжественное приветствие фигуры святого Архангела Михаила, небесного покровителя костела в РБ, в гродненской кафедральной базилике Святого Франциска Ксаверия. По этому поводу архиепископ Кондрусевич выступил с обращением из Белостока, в Польше, где находится в настоящее время.

«Мирная и толерантная Беларусь переживает тревожное время, и от того, как мы сегодня будем действовать, зависит наше будущее», — сказал архиепископ.

«Обращаюсь к вам с этим пастырским словом из-за границы, где вынужден находиться по причине запрета возвращения на Родину. Своими мыслями и молитвами я с вами. Благодарю за солидарную поддержку и молитвы о моем скорейшем возвращении к своей пастве. Нынешнее свое положение принимаю как Божье испытание, которое жертвую ради скорейшего и мирного разрешения общественно-политического кризиса в нашем Отечестве и его мирного будущего», — заявил Кондрусевич.

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