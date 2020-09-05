Акция студентов и преподавателей возле МГЛУ: фоторепортаж

Акция студентов и преподавателей возле МГЛУ: фоторепортаж1
- 5.09.2020, 15:46
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Позже участницы акции присоединились к Женскому маршу мира.
5 сентября, после 12 часов, студенты и преподаватели Минского государственного лингвистического университета собрались перед зданием на акцию протеста против фальсификации выборов и насилия со стороны правительства.
После митинга они выстроились в цепь по улице Захарова. Затем прошли колонной по проспекту Независимости. Участницы акции планировали присоединиться к Женскому маршу на площади Якуба Коласа.
Накануне омоновцы задержали нескольких студентов Минского государственного лингвистического университета. Через несколько часов задержанных отпустили.
«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж с сегодняшней акции у МГЛУ: