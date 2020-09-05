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Акция студентов и преподавателей возле МГЛУ: фоторепортаж

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  • 5.09.2020, 15:46
  • 3,668
Акция студентов и преподавателей возле МГЛУ: фоторепортаж
Фото: «Радыё Свабода»

Позже участницы акции присоединились к Женскому маршу мира.

5 сентября, после 12 часов, студенты и преподаватели Минского государственного лингвистического университета собрались перед зданием на акцию протеста против фальсификации выборов и насилия со стороны правительства.

После митинга они выстроились в цепь по улице Захарова. Затем прошли колонной по проспекту Независимости. Участницы акции планировали присоединиться к Женскому маршу на площади Якуба Коласа.

Накануне омоновцы задержали нескольких студентов Минского государственного лингвистического университета. Через несколько часов задержанных отпустили.

«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж с сегодняшней акции у МГЛУ:

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
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