В Гомеле задержали и отправили на выходные в ИВС мать-одиночку ребенка-дошкольника 9 5.09.2020, 15:54

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Татьяну Бачурную забрали в пятницу прямо с работы.

Гомельчанку Татьяну Бачурную, собиравшую подписи за отзыв «депутата» по Гомельскому-Новобелицкому округу № 36 Ольгу Креч, забрали в ИВС. У женщины есть сын-дошкольник, которого она воспитывает одна, пишет tut.by.

Татьяну обвиняют в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий». Женщину забрали в пятницу прямо с работы: сначала завезли в РОВД, затем — в ИВС. То есть выходные до суда она, по всей видимости, проведет за решеткой.

У нее есть сын дошкольного возраста. Сейчас ребенок находится с бабушкой.

Друзья Татьяны сегодня пришли под РОВД, чтобы выразить солидарность с задержанной, также они планируют подать заявление о действиях милиции в прокуратуру.

Активистка Светлана Король уже обратилась к управделами облисполкома Елене Кличковской и к помощнику «депутата» Ольги Креч с просьбой разобраться в нарушении закона. Она обратила внимание на то, что согласно административному законодательству матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, не подлежат административному аресту — и это действительно так. Но в отношении Бачурной применен не административный арест, а административное задержание, уточнили журналистам в УВД и подтвердили: сейчас женщина действительно находится в ИВС и пробудет там до суда. Так как суды по выходным не работают — это значит, до понедельника.

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