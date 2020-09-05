Многотысячная колонна женщин начала марш от Комаровского рынка в сторону площади Победы

Многотысячная колонна женщин начала марш от Комаровского рынка в сторону площади Победы3
- 5.09.2020, 15:59
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В Беларуси проходит 28-й день революции.
В Минске огромная колонна участниц Женского марша мира выдвинулась от Комаровского рынка в центр города.
Сейчас она на проспекте Независимости и подходит к площади Победы, пишет телеграм-канал «Баста».
Участницы Женского марша мира намерены поблагодарить мир за солидарность с Беларусью, а также почтить память погибших участников послевыборных акций протеста и призвать к немедленному освобождению политзаключенных.