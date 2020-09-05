Многотысячная колонна женщин начала марш от Комаровского рынка в сторону площади Победы 3 5.09.2020, 15:59

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В Беларуси проходит 28-й день революции.

В Минске огромная колонна участниц Женского марша мира выдвинулась от Комаровского рынка в центр города.

Сейчас она на проспекте Независимости и подходит к площади Победы, пишет телеграм-канал «Баста».

Участницы Женского марша мира намерены поблагодарить мир за солидарность с Беларусью, а также почтить память погибших участников послевыборных акций протеста и призвать к немедленному освобождению политзаключенных.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

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