«Один за всех и все за одного»: Гомельчанки идут маршем по городу 5.09.2020, 16:31

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На мирную акцию вышли люди разных возрастов, есть велосипедисты, родители с детьми.

5 сентября гомельчане вышли на очередную мирную акцию, пишет сайт gomel.today. Около 15.20 люди начали собираться у универмага. К ним сразу присоединились милиционеры. Они снимали происходящее на камеру, у некоторых проверяли рюкзаки.

В 15.40 люди направились маршем по улице Советской в сторону площади Ленина. Митингующие скандировали «Один за всех и все за одного», «Пока мы едины, мы непобедимы», «Не чапай дзяцей», «Трусость отцов — рабство детей». В колонне люди разных возрастов, есть велосипедисты, родители с детьми, люди в возрасте.

Колонну сопровождают силовики, в частности несколько милицейских автомобилей едут следом за митингующими.

В 16.00 колонна дошла до драмтеатра, а затем повернула на проспект Ленина. Люди скандируют «Хватит бояться, пора объединяться», «Жыве Беларусь», «Лукашенко в автозак» и поют песни. Проезжающие машины сигналят в знак солидарности.