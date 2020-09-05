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Ольга Ковалькова вместо тюрьмы на Окрестина чудесным образом оказалась в Польше

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  • 5.09.2020, 16:48
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Ольга Ковалькова вместо тюрьмы на Окрестина чудесным образом оказалась в Польше
Ольга Ковалькова

Помощница Канопацкой выехала за рубеж.

Ольга Ковалькова, выпускница Академии МВД, бывшая помощница «депутата» Анны Канопацкой в настоящее время находится в Польше.

Ранее член президиума Координационного совета по диалогу с Лукашенко отсидела 10 суток административного ареста на Окрестина.

3 сентября выпускницу Академии МВД приговорили к очередным 15 суткам административного ареста. Однако вместо тюрьмы на Окрестина она оказалась в Польше.

Об этом tut.by сообщили в пресс-службе Координационного совета по диалогу с Лукашенко.

В 2016-2019 годах Ковалькова являлась помощницей назначенного «депутата» «палатки» Анны Канопацкой.


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