В воскресенье будет до +26°С 5.09.2020, 17:07

Прогноз синоптиков на ближайшие несколько дней.

6 сентября погодные условия в стране в основном будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши, пишет сайт pogoda.by. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+26°С.

7 сентября по юго-восточной половине страны сохранится влияние малоподвижной системы фронтов, северо-западная часть республики будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +16..+22°С; по юго-востоку в ночные часы +14..+16°С, днем +23..+26°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».