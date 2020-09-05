Лукашенко стал мемом 3 5.09.2020, 17:30

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Фото: ТАСС

«Разговор Варшавы с Берлином» позабавил пользователей соцсетей.

Пользователи соцсетей послушали «разговор Варшавы с Берлином» по поводу отравления Алексея Навального, который ранее представили белорусские пропагандисты. В сети усомнились в подлинности диалога и растащили его на мемы.

Некоторые предположили, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры пранкеров Вована и Лексуса.

Пользователи пофантазировали, как мог выглядеть перехват переговоров агентами Беларуси.

Отдельного внимания удостоилась фраза «Лукашенко оказался крепким орешком», которую произнес один из участников представленного пропагандистами диалога.

Кроме того, комментаторы посочувствовали российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, которому Лукашенко первым сообщил о перехвате переговоров по Навальному.

«Это будто "Золотая Малина" от пропаганды с номинациями на худших актеров, худший сценарий и худшее все», — констатировал автор Twitter-аккаунта «Я дико извиняюсь».

«Александр Лукашенко перехватывает переговоры Берлина и Варшавы».

«Белорусское КГБ слушает переговоры немцев с поляками»

«Белорусский КГБ прослушивает переговоры Берлина и Варшавы»

«Белорусская разведка перехватывает переговоры Варшавы и Берлина. Фото в цвете»

«Мое лицо во время прослушивания»