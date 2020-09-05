Жители Хабаровска в 57-й раз вышли в поддержку Фургала 4 5.09.2020, 18:08

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Очередное шествие состоялось в субботу в центре Хабаровска.

Митингующие в Хабаровске около полудня субботы, 5 сентября, начали очередную несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города. Они требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске, передает DW.

Участники митинга, как сообщает местный портал dvhab.ru, устроили перфоманс: группа людей принесли телевизор, экран которого покрыт надписями и лозунгами "Нет права на выбор". Шествие проходило мирно, полиция ему не препятствовала. Мэрия Хабаровска заявила о "едва ли тысяче" и отметила "резкое снижение количества участников несанкционированных акций".

Ранее, 2 сентября Следственный комитет РФ предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена. 9 июля он был задержан, а 20 июля указом президента РФ снят с должности губернатора Хабаровского края. Как указал СК, Фургала в 2004 году задерживали по делу об убийстве в качестве подозреваемого, но уголовное преследование было прекращено.

С 9 июля протесты в Хабаровске проходят ежедневно, наиболее массовые по субботам. После снятия в регионе ограничений на массовые мероприятия, которые были введены из-за пандемии коронавируса, организаторы протеста в поддержку Фургала подали уведомление в мэрию города о проведении согласованного митинга 12 сентября с 70 тысячами участников.