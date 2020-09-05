В Бресте родители заступились за директора школы, которая ушла после выборов 6 5.09.2020, 18:43

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Фото: tut.by

На участке победила Тихановская.

5 сентября более 50 человек собрались у ворот учебно-педагогического комплекса ясли-сад — начальная школа № 10 Брест, чтобы поддержать теперь уже бывших директора Елену Буглаеву и двух ее замов. По мнению собравшихся, прекращение трудовых отношений с педагогами связано с результатами выборов. На участке Елены Николаевны с большим перевесом победила Светлана Тихановская. Местные власти настаивают, что решение экс-директор приняла сама и выборы тут ни при чем.

У ворот начальной школы люди начали собираться к 12.00. Родители стояли группами по несколько человек. Кто с детьми, кто без. Одни плакали, другие их успокаивали, третьи возмущались. Рядом на парковке стоял автомобиль милиции. Чуть поодаль — еще один.

— Школа — это детище Елены Николаевны, — рассказала tut.by брестчанка Анна, у которой ребенок ходит сюда в садик, — Она эту школу открывала с нуля. Каждый день она заходила в каждый класс, каждую группу, спрашивала, как детки. К каждому подойдет и поздоровается. Не для галочки, а от души. Мы ребенка приводили на адаптацию. Ребенок плачет, у воспитателя не хватает рук, так Елена Николаевна сама подойдет, обнимет, успокоит.

Фото: tut.by

О личных качествах Елены Николаевны родители рассказывали много. Одни обсуждали, как «она тут каждую туйку сажала», другие вспоминали, как она «с улыбкой по утрам» встречала родителей с детьми, третьи благодарили за честный и прозрачный подсчет голосов. По мнению родителей, последний пункт и стал причиной ее ухода.

Во время президентских выборов Елена Буглаева была председателем на избирательном участке № 87, который располагался в стенах школы. Здесь за Светлану Тихановскую проголосовало 1155 человек, за Александра Лукашенко — 499.

Брестчанин Леонид Краевский наблюдал на этом участке за подсчетом голосов. По его словам, все было прозрачно. Наблюдатели сидели близко от стола, где считали голоса, никто им обзор не загораживал. Когда подсчет завершился, у ворот школы собрались люди, которые хотели посмотреть на итоговый протокол.

— Толпа стояла. Я сфотографировал протокол с двух сторон, вышел к ним, показал снимки и сказал: «Люди, расходимся». Я им по блютузу сбросил фотографии протокола — интернет же был в тот день никакой, — объяснил Леонид.

Фото: tut.by

У Леонида дети ходят в другой садик, но сегодня он пришел на встречу, чтобы поддержать педагогов. По его мнению, уход Елены Буглаевой связан с итогами голосования на ее участке. Вместе с директором ушли и два ее зама.

— Я с директором созванивался только что, — поделился Леонид.

— И как она?

— Ну, видимо, боится немножко… Они сейчас по деревням и дачам сидят.

Житель микрорайона «Южный» Дмитрий Назаров также пришел к школе, чтобы выразить свою солидарность с педагогами:

— В день выборов мы с другими родителями пришли сюда. Она вышла спокойно, протокол показала. Мы все удивились. Не ожидали такого, если честно. Но она все четко сделала.

«Коллектив весь сидел и рыдал»

Ожидалось, что на встречу с родителями придет и сама Елена Буглаева. Однако вместо нее к собравшимся вышли представители педколлектива. Они объяснили, что Елена Николаевна и ее экс-замы очень переживают из-за происходящего и им нужно немного побыть одним. Журналистам они раздали листики А4 с их «заверенными и согласованными» комментариями.

«Мы призваны учить и воспитывать детей. Работайте так, как говорит вам ваша совесть», — было написано от лица Елены Буглаевой.

Ее бывшая заместитель по учебной работе Людмила Петровна Марчук написала что у нее 30 лет стажа и она «всегда с удовольствием шла на работу и честно ее выполняла»:

«Глубоко убеждена, что образование должно быть нейтрально, без политики».

Фото: tut.by

Экс-заместитель директора по хозяйственной работе Жанна Викторовна Залюбич отметила, что пришла работать именно в команду к Елене Николаевне и Людмиле Петровне:

«Елена Николаевна — это человек с большой буквы. Человек, который умеет слушать и слышать людей. Я спросила ее однажды: „Как вам это удается?“. Она ответила: „Когда меня назначили директором, я решали для себя создать людям такие условия, чтобы они шли на работу с желанием, с улыбкой на лице“. С таким директором хочется работать. Я уволилась (формально, ее уволили — прим.) в знак солидарности с Еленой Николаевной».

Педагоги, которые вышли к родителям, тоже долго и много рассказывали про сою бывшую руководительницу. Они попросили их не снимать и не указывать имена потому, что они высказывали не личное мнение, а коллективное. Елена Николаевна, по их словам, всегда была рядом с коллегами и родителями. Пример тому — спортландия, которая проходила в стенах школы. В ней участвовали директор, педагоги, дети, мамы и папы. Более того, во время городских праздников территория вокруг учреждения становилась местом отдыха для жителей соседних домов.

Сейчас обязанности директора выполняет заместитель по учебной работе Татьяна Олехнович. Последний рабочий день Елены Николаевны прошел 4 сентября. Днем она собрала педколлектив, чтобы проститься.

— Коллектив сидел и рыдал, — плачет одна из работниц яслей-сада, которая присутствовала на встрече, — Она, как всегда, выступила достойно. Нашла слова для каждого, чтобы успокоить и сказать, что все будет хорошо.

— Сказала «берегите моего ребенка», — добавила коллега и пояснила, что под «ребенком» экс-директор имела ввиду школу.

«У нее поменялись жизненные обстоятельства»

Вместо экс-директора на встречу с родителями из здания школы вышла заместитель начальника управления по образованию Московского района Бреста Оксана Гречаник. Она поинтересовалась, по какому поводу люди собрались у ворот учебного заведения.

— А кто вас сюда позвал? — уточнили собравшиеся.

— А вас кто сюда позвал? — спросила Оксана Игоревна.

— Ну мы же стоим не в школе, а за школой, — ответил ей мужчина.

— А это что? — замначальника указала на плакаты, которые висели на заборе, — Директора никто не увольнял. Месяц назад…

— Хватит врать, — прервали ее собравшиеся.

— Подождите. Я с вами разговариваю, вы меня перебиваете.

— Мы не вас ждем. Мы ждем [бывших] директора и завучей…

— Директора нет. Директор месяц назад оповестила нас о том, что она будет увольняться. Потому, что у нее поменялись жизненные обстоятельства. (…) Директор уволилась самостоятельно, никто ее не принуждал. Это на самом деле было так…

Фото: tut.by

Речь Оксаны Игоревны опять прервали возмущенные возгласы. Люди настаивали, что увольнение директора связано с результатами выборов.

— Месяц назад приходила Елена Николаевна к нам в администрацию и говорила, что она будет увольняться. Она сказала, что она проведет линейку, запустит учебный процесс и будет увольняться, — рассказала замначальника.

Люди в официальную версию не поверили и продолжили настаивать на политических мотивах разрыва трудовых отношений.

— Учреждение образования вне политики, — сказала Оксана Гречаник.

— Почему голосуют тогда в учреждениях образования, раз они вне политики? - возмутилась женщина.

— Учреждение образования предоставляет место. Хорошо, следующий раз будет в магазине.

Стороны остались при своих мнениях. Оксана Игоревна заверила родителей, что учреждение образования будет работать в обычном режиме, дети придут в понедельник, педагоги будут на местах, «ничего не изменится», а директор к детям «не имеет никакого отношения». На прощание она попросила «не портить забор школы».

Фото: tut.by

«Надо успокоиться»

Родители продолжали стоять перед школой. Плакатов на заборе становилось все больше. В какой-то момент к собравшимся приблизился мужчина с бело-красно-белым флагом. К нему сразу же подъехал автомобиль милиции. Мужчину посадили в салон и увезли.

Инициативные родители решили составить обращение в управление по образованию Московского района Бреста. В своем письме они потребовали восстановить в должностях Елену Буглаеву и двух ее заместителей, а также прекратить в отношении них всякое «преследование и давление».

Фото: tut.by

Позже из школы к собравшимся вышла начальник управления по образованию Московского района Бреста Светлана Басакина.

— Елена Николаевна была у меня в середине августа вместе с завучем, — рассказала она, — Разговор шел о том, что Елена Николаевна имеет намерение написать заявление об уходе. Я долго разговаривала с Еленой Николаевной и я думаю, что, если она честный человек, она это подтвердит. Говорили мы, прежде всего, о том, что надо успокоиться. Сейчас начнется учебный процесс, придут дети, придут родители. Мы начнем ту свою жизнь, ради которой мы, собственно говоря, и живем. На что Елена Николаевна сказала, что она запустит учебный процесс и будет писать заявление. Когда Елена Николаевна пришла 2 сентября второй раз ко мне, я опять с ней разговаривала. Я вам честно это говорю. Елена Николаевна подтвердила свое намерение написать заявление по соглашению сторон.

— А причины вы не скажете нам? - поинтересовалась женщина.

— Елена Николаевна тогда говорила о том, что она хочет написать заявление… Просто выражала свое мнение, что она хочет написать заявление…

— Чего мы это слушаем?! Мы все знаем правду! Зачем нам эти версии?! - возмутилась одна из собравшихся.

Со второй попытки диалог не завязался. Собравшиеся провожали Светлану Анатольевну криками «Позор».