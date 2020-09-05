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На освещении Женского марша мира в Минске задержаны журналисты

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  • 5.09.2020, 19:15
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На освещении Женского марша мира в Минске задержаны журналисты
Фото: «Наша Ніва»

Задержаны журналисты «Зеленого портала» и «Белсата».

Во время освещения Женского марша мира в Минске 5 сентября задержана журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич, сообщают naviny.media со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

Незадолго до этого при освещении этой же акции были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Горченок и Алена Дубовик.

Напомним, накануне, 4 сентября, в Октябрьский суд Минска вынес приговоры шести журналистам, которые освещали акцию студентов 1 сентября. До вынесения приговоров сотрудники СМИ трое суток провели в изоляторе. Их признали виновными в участии в «несанкционированных протестных акциях» и осудили на трое суток ареста, которые журналисты уже отбыли в ожидании суда.


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