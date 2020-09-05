Трамп прокомментировал отравление Навального 10 5.09.2020, 19:25

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Президент США заявил, что у него нет причин сомневаться в выводах правительства Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет причин сомневаться в выводах правительства Германии, установившего, что Алексей Навальный был отравлен ядом, схожим с боевым отравляющим веществом российского производства "Новичок". Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, его цитирует "Голос Америки".

По словам Трампа, Вашингтон пока не получил от Берлина документов об отравлении Навального. Они поступят в ближайшие несколько дней и будут внимательно изучены. Президент заявил, что Соединенные Штаты "очень внимательно" отнесутся к возможному отравлению российского оппозиционного политика.

В пятницу Госдепартамент США вызвал к себе посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил о серьёзной озабоченности Вашингтона ситуацией вокруг Навального. Как говорится в заявлении Госдепартамента, Бигэн подчеркнул, что использование российскими властями химического оружия – которым считается "Новичок" – было бы явным нарушением Москвой международных обязательств. Заместитель госсекретаря призвал Россию оказать содействие расследованию покушения.

Накануне с обращением к России выступили страны НАТО. Они призвали Москву раскрыть программу работы над "Новичком" Организации по запрещению химического оружия. Россия – участница Конвенции о запрещении химического оружия, согласно договору все запасы боевых отравляющих веществ должны были быть давно уничтожены, а их производство строго запрещено.

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