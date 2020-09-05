Ученые оценили вероятность заразиться коронавирусом от живущих в природе летучих мышей 5.09.2020, 20:15

Отмечается, что коронавирусы поражают летучих мышей на протяжении многих миллионов лет.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин заявил, что существует более сотни коронавирусов, однако лишь три из них представляют опасность для людей, пишет enovosty.com.

«Поэтому вероятность получить именно такой коронавирус от летучей мыши, один из трех известных, можно считать, что ее почти нет. Понятно, что разное бывает, мы многое не знаем, но это крайне маловероятное событие», — отметил он.

По словам Артюшина, известные человечеству коронавирусы передавались от рукокрылых через промежуточных хозяев. Чтобы получить от летучих мышей COVID-19, нужно совершить «что-то экстраординарное». Например, употребить сырое животное в пищу или долго контактировать с его пометом.

«Какой-то контакт, когда мышь залетела к вам в комнату, вы ее поймали тряпкой и выпустили в окно, он с исчезающе малой вероятностью может привести к передаче вируса», — добавил эксперт. Чтобы не заразиться COVID-19 он порекомендовал использовать респиратор при обращении с животными, а также соблюдать гигиенические меры.

Как известно, коронавирусы поражают летучих мышей на протяжении многих миллионов лет. Об этом сообщается в научном журнале Scientific Reports. В исследовании протестировали 1013 рукокрылых, принадлежащих к 36 видам летучих мышей.

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