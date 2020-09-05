«Маски будут сорваны»: как белоруски маршировали по столице 2 5.09.2020, 22:15

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Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

В районе 15:00 несколько сотен женщин собрались на площадке около «Лидо», что возле Комаровского рынка в Минске. У многих в руках бело-красно-белые флаги, цветы и игрушки. Число участниц мероприятия стремительно росло. Многие пришли с детьми. Накануне эта акция анонсировалась как «Женский марш мира», пишет «Онлайнер».

В толпе видны флаги Украины, Литвы, Канады, Италии, других государств. Таким образом участницы акции благодарят жителей разных стран за их моральную поддержку. События в Беларуси действительно вызвали живой отклик в различных уголках земного шара.

Активности в толпе были разные. Часть девушек поет «Перемен», часть танцует. Кто-то даже играет на барабанах. Атмосфера исключительно мирная. Постояв возле Комаровки, участницы акции направились к площади Якуба Коласа, а затем в сторону центра города. Что интересно, на этот раз силовики не выстраивают стен на пути колонны. Тем не менее неоднократно звучали предупреждения о незаконности несогласованного мероприятия.

Девушки кричат: «Спасибо журналистам!» и «За иняз!» в знак солидарности со студентами МГЛУ, которых вчера задерживал ОМОН.

Скандируя лозунги, колонна миновала площадь Победы и пошла дальше. Машин на проспекте при этом практически нет. ГАИ перекрыла движение в центр.

«Оценить масштаб процессии сложно: начало колонны почти на Октябрьской, а конец еще на площади Победы. Девушки периодически останавливаются и ждут друг друга. Все мирно, хотя периодически проезжают микроавтобусы без номеров», — передает корреспондент.

Девушки дошли до площади Независимости и стали водить большой хоровод вокруг фонтана. Все тихо и спокойно. При этом подход к Дому правительства перекрыт тремя десятками силовиков в зеленой форме.

Акция закончилась тем, что люди пошли в костел на общехристианскую службу за всех пострадавших за время мирных акций.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by