За сутки во всем мире коронавирусом заболело рекордное количество человек 6.09.2020, 8:09

Фото: TASS

За последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 304 626 человек.

За последние сутки в мире установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом нового типа COVID-19. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 304 626 человек.

Предыдущий рекорд был установлен 14 августа. Тогда COVID-19 за сутки диагностировали у 304 351 человека.

С начала эпидемии во всем мире болезнь диагностировали у 26 739 782 человек. На первом месте антирейтинга находится США, где заболели более 6,2 млн. человек. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн) и на пятом — Перу (676,8 тыс.).

С начала эпидемии количество умерших в мире превысило 876 тысяч человек. Большинство из них — в США.

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