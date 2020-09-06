Город-герой Минск не перестает удивлять весь мир! 3 6.09.2020, 8:14

6,331

Мы — народ победителей, покажем это на Марше.

Telegram-канал "Баста!" опубликовал финальное видео с акций протеста 5 сентября и призвал готовиться к Маршу единства, которые состоится уже сегодня.

👉 С самого утра обзваниваем соседей, знакомых, друзей и приглашаем всех на Марш единства - за наших арестованных товарищей, за лидеров оппозиции, за свободу и независимость.

👉 Собираемся в своих районах и дружно идем в центр. Нервы у таракана и его бандитов сдают, они безумно устали и поэтому периодически мелко пакостят нам. Наш ответ на истерику и психоз - самоорганизованность и готовность защищать друг друга.

❤️ Спасибо всем, кто сегодня был с нами на улицах Минска, кто выходил на протесты в других городах. Мы - великий народ, народ партизан и победителей. Покажем это на Марше.

Один - за всех, и все - за одного!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».