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Вставшие на сторону перемен спортсмены — коллегам: По чем ваша совесть?

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  • 6.09.2020, 8:24
  • 6,469
Вставшие на сторону перемен спортсмены — коллегам: По чем ваша совесть?

Почти 500 спортсменов подписали письмо с требованиям к властям

Известные белорусские спортсмены Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие известные спортсмены в стихотворной форме обратились к своим коллегам. Обращение было опубликовано в Instagram.

Отметим, что уже почти 500 спортсменов подписали письмо с требованиям к властям, среди которых — прекращение насилия со стороны силовых структур и расследование случаев издевательств над задержанными во время протестных акций.

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