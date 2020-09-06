Вставшие на сторону перемен спортсмены — коллегам: По чем ваша совесть?6
- 6.09.2020, 8:24
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Почти 500 спортсменов подписали письмо с требованиям к властям
Известные белорусские спортсмены Александра Герасименя, Елена Левченко, Егор Мещеряков и другие известные спортсмены в стихотворной форме обратились к своим коллегам. Обращение было опубликовано в Instagram.
Отметим, что уже почти 500 спортсменов подписали письмо с требованиям к властям, среди которых — прекращение насилия со стороны силовых структур и расследование случаев издевательств над задержанными во время протестных акций.