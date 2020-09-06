Украина приостановила политические контакты с Беларусью 1 6.09.2020, 8:31

4,770

Украинский посол пока остается в Киеве для консультаций.

Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с Беларусью из-за ситуации в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, каналом коммуникации остается внешнеполитическое ведомство. Министр добавил, что торговля между двумя государствами не прекращалась, однако политические контакты украинские власти пока "поставили на паузу".

Кулеба также отметил, что украинский посол пока остается в Киеве для консультаций. При этом глава МИД не исключил, что в скором времени посол может вернуться в Минск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».