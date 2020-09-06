«Рабочие за жизнь свою встают»4
- 6.09.2020, 8:58
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Вышла песня, посвященная героям белорусского забастовочного движения.
Новая песня российской группы "Аркадий Коц" посвящена бастующим белорусским рабочим.
"Этой песней мы хотим сказать спасибо белорусским рабочим за их борьбу, - рассказали музыканты. - Друзья, вы напомнили всем, что рабочее движение может и должно стать силой в политике.
Желаем вам и всем белорусам освободиться от диктатуры и построить демократическое и равноправное общество. Это невозможно без сильного, независимого рабочего движения со своим голосом и своими требованиями".