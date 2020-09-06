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«Рабочие за жизнь свою встают»

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  • 6.09.2020, 8:58
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«Рабочие за жизнь свою встают»

Вышла песня, посвященная героям белорусского забастовочного движения.

Новая песня российской группы "Аркадий Коц" посвящена бастующим белорусским рабочим.

"Этой песней мы хотим сказать спасибо белорусским рабочим за их борьбу, - рассказали музыканты. - Друзья, вы напомнили всем, что рабочее движение может и должно стать силой в политике.

Желаем вам и всем белорусам освободиться от диктатуры и построить демократическое и равноправное общество. Это невозможно без сильного, независимого рабочего движения со своим голосом и своими требованиями".

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