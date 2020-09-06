Линас Линкявичюс: Атака на IT-сектор — позор для властей Беларуси 7 6.09.2020, 9:06

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ФОТА: DELFI

Глава МИД Литвы потребовал немедленно освободить незаконно задержанных айтишников.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал власти Беларуси незамедлительно освободить сотрудников IT-компании PandaDoc. Глава ведомства назвал в Twitter их задержание атакой на белорусский IT-сектор, охарактеризовав это как позор.

The recent attacks against the Belarusian IT sector is a shame. I call to immediately release illegally detained @pandadoc managers as well as other peaceful protesters. #SavePandaDoc



Relocation procedures for Belarusian companies to #Lithuania🇱🇹 https://t.co/2UMHylPdWG — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 5, 2020

Под арестом находятся четыре человека, в том числе директор филиала американской компании и бухгалтер. Их обвинили в хищении бюджетных средств.

Ранее сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис IT-компании PandaDoc. Сооснователь компании Микита Микадо, уроженец Беларуси, переехавший в США, ранее предложил финансовую поддержку силовикам, которые покинут систему правоохранительных органов страны.