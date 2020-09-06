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Линас Линкявичюс: Атака на IT-сектор — позор для властей Беларуси

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  • 6.09.2020, 9:06
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Линас Линкявичюс: Атака на IT-сектор — позор для властей Беларуси
ФОТА: DELFI

Глава МИД Литвы потребовал немедленно освободить незаконно задержанных айтишников.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал власти Беларуси незамедлительно освободить сотрудников IT-компании PandaDoc. Глава ведомства назвал в Twitter их задержание атакой на белорусский IT-сектор, охарактеризовав это как позор.

Под арестом находятся четыре человека, в том числе директор филиала американской компании и бухгалтер. Их обвинили в хищении бюджетных средств.

Ранее сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис IT-компании PandaDoc. Сооснователь компании Микита Микадо, уроженец Беларуси, переехавший в США, ранее предложил финансовую поддержку силовикам, которые покинут систему правоохранительных органов страны.


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